Carro incendeia-se no Porto

Um carro estacionado incendiou-se, esta terça-feira de manhã, numa rua, no Porto.

Segundo disse ao JN fonte dos Bombeiros Sapadores do Porto, o incêndio deflagrou cerca das nove horas e já foi extinto, não tendo provocado vítimas, apenas danos materiais no veículo afetado pelas chamas.

O incidente registou-se na rua Manuel Pinto de Azevedo, na zona industrial do Porto. As chamas foram combatidas pelos Sapadores do Porto e Bombeiros Portuenses, cujas operações levaram ao condicionamento da via durante cerca de 20 minutos, disse fonte desta última corporação.

Não são conhecidas as causas do incêndio.