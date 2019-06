JN Hoje às 17:27, atualizado às 18:22 Facebook

Twitter

Partilhar

Um incêndio, que terá tido início num silvado junto à saída do Amial da VCI, propagou-se ao parque de estacionamento da Rua de Leonardo Coimbra, junto à Universidade Fernando Pessoa, no Porto. Três viaturas arderam.

Os bombeiros já conseguiram extinguir as chamas, mas o trânsito está condicionado junto à saída do Amial, no sentido Freixo-Arrábida.

No local estão meio dos Bombeiros Sapadores do Porto, Bombeiros Portuenses e de São Mamede de Infesta, corporação de Matosinhos.