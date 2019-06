Carta suspeita gera revolta e preocupação com crianças no Porto

Marta Neves Hoje às 09:36 Facebook

"Primeiro surgiu a indignação, depois a repulsa". O desabafo de Augusto Antunes, 51 anos, residente do bairro da Fonte da Moura, no Porto, espelha a revolta de outros moradores que, tal como ele, receberam na caixa de correio uma carta com um texto suspeito.

"Procuro os filhos que nunca pude ter - gostaria de ter vários amigos novinhos, até aos 16 anos de idade, que possa acarinhar regularmente e ajudar a criar e a educar sem as mentiras nem a hipocrisia dos adultos, nomeadamente (mas não só) meninos e rapazes humildes que são mais simples, gratos e calorosos, tal como eu, e principalmente aqui em Aldoar, ou então em Ramalde, Nevogilde ou na Foz", pode ler-se na missiva assinada por um João Pereira Viana Lanhas, que diz ter "mais de 35 anos e diploma em auxiliar de educação infantil".

"Não se fala de outra coisa no bairro, até porque nunca nada parecido aconteceu aqui. É um assunto que causa repulsa", desabafou Augusto, explicando que se o autor da carta for realmente de Aldoar "deve ser novo no bairro". Por agora, Augusto tem uma certeza: "Na Junta de Freguesia não há relação daquele nome".

QUEIXAS NA PSP

"Mal li a carta, fiquei louca!", confessou Conceição Alves, 65 anos, que associou o conteúdo "com pedofilia" e, por isso, dirigiu-se à 16. a esquadra, onde fez uma participação. Outros vizinhos seguiram o exemplo. Já era habitual Tânia Ferreirinha, 27 anos, ir buscar a filha à escola, mas desde que a carta lhe apareceu na caixa do correio, a atenção com a menina foi reforçada, "nunca mais ficou descansada".

A mensagem não foi distribuída apenas no bairro da Fonte da Moura. Ana Reis, 65 anos, moradora na Hazal - Cooperativa de Habitação e Construção, também a recebeu. "Achei nojenta a descrição: "Por favor peçam à vossa mãe solteira, divorciada ou viúva para me enviar o vosso nome, idade e número de telefone para combinarmos um encontro"", disse.

Contactado pelo JN, o presidente da União de Freguesias de Aldoar, Foz do Douro e Nevogilde, Nuno Ortigão, disse "desconhecer a situação". A PSP confirmou que recebeu as queixas.