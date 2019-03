Marisa Silva Hoje às 11:10 Facebook

Uma fuga de gás na Rua do Sol, no centro do Porto, perto da Praça da Batalha, obrigou à evacuação de algumas casas por precaução, esta sexta-feira de manhã.

A fuga ocorreu na sequência de obras na rua, que decorrem no local. A situação foi rapidamente resolvida, mas, ainda assim, alguns moradores foram retirados de casa.

Sapadores Bombeiros do Porto e Polícia Municipal estiveram no local.