Cascata de São João junta portuenses e estrangeiros

Nas ruas da cidade já cheira a sardinhas assadas e os manjericos dão cor às bancas dos vendedores de flores. Aproxima-se a celebração do santo mais popular do Porto: o São João.

Em marcha estão os preparativos para a romaria que contará, pelo terceiro ano consecutivo, com uma cascata são-joanina comunitária, construída por diversos portuenses e até turistas, no Mercado Temporário do Bolhão, no Centro Comercial La Vie.

A cidade prepara-se para acolher milhares de pessoas, que contarão com palcos com música, rusgas e arruadas, bailes e arraiais. E, claro, com fogo de artifício.