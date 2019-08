CDU propõe novo modelo de ocupação de tempos livres nas escolas

Célia Soares Hoje às 20:49 Facebook

Tornar mais percetível a diferença entre o tempo letivo e as atividades extracurriculares do primeiro ciclo é a proposta apresentada, esta terça-feira, pela CDU.

A vereadora comunista na Câmara Municipal do Porto vai propor ao executivo municipal que recolha informação sobre as ofertas de ocupações de tempos livres nas escolas básicas e que responda a situações "mais urgentes", explicou Ilda Figueiredo.



Numa altura em que "os pais têm, muitas vezes, horários de trabalho longos e desregulados, é preciso encontrar respostas" para os tempos livres das crianças e dos jovens. A CDU destaca a "grande desigualdade" de respostas, quer nas AEC, quer na Componente de Apoio à Família (CAF), revelando que algumas escolas não têm oferta pública e privada para a CAF.



A comunista quer que a Autarquia, liderada pelo independente Rui Moreira, se empenhe em encontrar soluções para as situações "mais urgentes", nomeadamente nas zonas da cidade onde as respostas públicas e associativas "mais escasseiam".



Para Ilda Figueiredo, apesar de se tratar de uma proposta de âmbito nacional, que necessita de "apoio do Governo", algumas mudanças poderão "surgir ainda no próximo ano letivo".



A vereadora Ilda Figueiredo acredita ser possível fazer já alguma coisa, lembrando a disponibilidade financeira que a câmara tem. "A autarquia tem, felizmente, alguma disponibilidade financeira, assim a queira usar nesta prioridade", disse, defendendo a criação, de uma forma gradual, de uma "resposta de qualidade" com vista à criação de um "verdadeiro programa" de ocupação de tempos livres.