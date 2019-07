CDU quer programa de emergência social para bairros camarários

Alfredo Teixeira Hoje às 17:01 Facebook

A vereadora da CDU na Câmara do Porto vai apresentar na reunião do executivo de segunda-feira uma proposta de recomendação para a criação de um programa de emergência social para a cidade onde 14% da população vive em bairros municipais.

Em conferência de Imprensa, Ilda Figueiredo diz ser necessário "informar o Governo da gravidade da situação e propor a criação urgente de um programa integrado de intervenção nas zonas de forte concentração de bairros municipais".

Para ultrapassar "os graves problemas sociais" existentes, a CDU considera importante "formar equipas multidisciplinares" no apoio à integração e inclusão do diálogo social", à animação cultural e desportiva e "assegurar a manutenção e as pequenas reparações", assim como um policiamento de proximidade.

Para a vereadora, o importante é "dar prioridade à reabilitação de equipamentos e ao arranjo urbanístico das zonas mais fragilizadas, onde o medo se está a instalar, para que se recupere a confiança dos moradores e estes não se sintam abandonados nem se ceda o território às atividades ilícitas e aos seus promotores".