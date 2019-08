Centro Histórico já tem as casas mais caras do Porto

Ana Sofia Rocha e Miguel Amorim Hoje às 09:43 Facebook

Preço da habitação na cidade atinge máximo histórico de 2124 euros por metro quadrado. Zona da Baixa lidera o pódio do ranking, superando os valores da Foz e de Nevogilde.

Nunca o preço das casas, por metro quadrado, esteve tão alto na cidade do Porto. Atingiu o máximo histórico de 2141 euros (valor médio). Na febre do imobiliário, há outro dado a realçar: o preço no Centro Histórico, que compreende a Baixa e arredores (2682 euros), supera, pela primeira vez, os valores para a Foz e Nevogilde (2612).

O Centro Histórico é muito procurado pelos estrangeiros e a procura supera largamente a oferta. Bonfim (1782 euros) subiu um lugar no ranking, trocando com Ramalde (1712 euros), e Campanhã continua na cauda da lista (1291 euros). Segundo o site Confidencial Imobiliário, o mercado residencial do Porto foi o que mais valorizou a nível nacional, com uma subida de 28,8%.

