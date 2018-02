Metro quadrado a 2900 euros na Baixa do Porto

FILOMENA ABREU Hoje às 00:41 Facebook

Twitter

Tendência mantém-se: oferta de edifícios é inferior à procura nas zonas mais atrativas, numa a cidade que vive a duas velocidades.

O mercado imobiliário do Porto mantém a tendência dos últimos meses. Há mais procura do que oferta e os preços disparam. Principalmente nas zonas mais cobiçadas. Que continuam a ser o Centro Histórico e a União de Freguesias de Aldoar, Foz do Douro e Nevogilde, com o metro quadrado a oscilar entre os 2400 e os quase 2900 euros. As mais baratas são Campanhã, Paranhos e Ramalde. Aqui, os valores variam entre os 1300 e os 1500 euros, de acordo com os dados da Confidencial Imobiliário.

Leia a nossa Edição Impressa ou tenha acesso a todo o conteúdo no seu computador, tablet ou smartphone assinando a versão digital aqui