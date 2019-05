Chefe do Governo de Macau recebe chaves da cidade do Porto

Alfredo Teixeira Hoje às 13:00 Facebook

Twitter

Partilhar

O chefe do Executivo da Região Administrativa Especial de Macau assinou "um memorando entendimento" com a Câmara do Porto e recebeu das mãos de Rui Moreira as chaves da cidade.

O chefe do Governo da Região de Macau foi recebido, esta manhã, nos Paços do Concelho onde assinou um memorando de entendimento e de cooperação em diversas áreas, 20 anos após a criação daquela região administrativa especial do território chinês e que culminou com 400 anos de administração portuguesa.

O presidente da Câmara do Porto, Rui Moreira, destacou o "papel importante" do Porto e Macau nas "relações diplomáticas entre Portugal e a China", sendo este memorando "um literal esforço" e "uma declaração concreta da enorme vontade de fazer ainda mais".

Rui Moreira pretende assim promover "o intercâmbio e cooperação nas áreas de economia, comércio, turismo, educação, medicina tradicional chinesa, empreendedorismo jovem e proteção do património cultural, entre outras".

O chefe do Executivo da Região Administrativa Especial de Macau, Fernando Chui Sai-on, falou da importância do programa da Bolsa de Estudo "Uma faixa, Uma rota" estabelecido pela Fundação Macau e que promove a aprendizagem e fomenta a troca de conhecimentos entre instituições do ensino superior.

Fernando Chui Sai-on recebeu depois as chaves da cidade do Porto, galardão municipal que distingue personalidades pelo seu prestígio e pelo papel desempenhado na promoção de ambas as cidades.