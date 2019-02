Chicco deu equipamentos para a Neonatologia do Hospital de S. João

Abílio Ribeiro Hoje às 18:22 Facebook

Twitter

Partilhar

O projeto "Chicco dá Vida" ofereceu, esta sexta-feira, ao serviço de Neonatologia do Centro Hospitalar Universitário de S. João, no Porto, três equipamentos para auxiliar no diagnóstico e tratamento de doenças nos bebés.

​​​​​​Hercília Guimarães, diretora do serviço de Neonatologia, garantiu ao JN que o novo equipamento irá permitir melhorar a qualidade de vida dos bebés. "O aparelho de monitorização de função cerebral vai permitir diagnosticar alguma má função cerebral com possibilidade de tratar atempadamente, o que permitirá avaliar a dor antes do doente se manifestar"

Renato Garrido Matos, do Conselho de Administração, assume que apesar das dificuldades que o centro hospitalar enfrenta a qualidade do serviço prestado nunca esteve em causa. "Há muitas dificuldades no ponto de vista de condições físicas, mas temos conseguido manter resultados de excelência clínica e estes equipamentos vão dar uma ajuda preciosa a estes serviços, são equipamentos que vão melhorar a qualidade de vida destes bebés", reconheceu.

O projeto Chicco Dá Vida nasceu em 2006 e já chegou a doze hospitais do país com o objetivo de contribuir para o bem-estar das crianças. A atriz Joana Solnado, que dá a cara pela iniciativa há sete anos, marcou presença na entrega dos equipamentos e alertou para a necessidade destas iniciativas.

"É de uma importância grande as ofertas que a Chicco faz com este projeto. Mas mais do que isso é muito importante divulgar a insuficiência destas unidades que precisam de mais tecnologia", considerou a atriz.