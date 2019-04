Choque entre pesado e ligeiro à entrada da ponte da Arrábida

Hoje às 09:26, atualizado às 09:33 Facebook

Um choque entre um pesado e um ligeiro, à entrada da Ponte da Arrábida, no Porto, está a causar constrangimentos ao trânsito na VCI.

O acidente, registado às 8.30 horas, ocorreu ao quilómetro 303 da A1, à entrada do tabuleiro da Ponte da Arrábida, no sentido Norte-Sul, no Porto. Está a ocupar a via direita e a central, com o trânsito a fazer-se apenas pela via mais à esquerda.

Cerca das 9.35 horas, as filas chegavam ao nó da A3. No sentido inverso, de entrada na cidade Invicta, há também constrangimentos, em função do abrandamento das viaturas, motivado pela curiosidade dos condutores.

Segundo fonte da Divisão de Trânsito da GNR do Porto, o acidente causou um ferido leve. O INEM está no local.