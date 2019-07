Célia Soares Hoje às 20:43 Facebook

Twitter

Partilhar

Um violento acidente que envolveu três carros, ao final da tarde desta segunda-feira, perto da praia dos Ingleses, na Foz do Douro, Porto, provocou constrangimentos ao trânsito na marginal.

Ao que o JN conseguiu apurar, o acidente ocorreu em frente ao restaurante Varanda do Sol, na rua Rua do Coronel Raúl Peres. O colisão frontal deixou os veículos bastante danificados e provocou um grande aparato no local.

Até ao momento, não foi possível apurar se resultaram feridos do acidente.