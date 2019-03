Cimeira do clima leva Al Gore ao Porto esta quinta-feira

Hoje às 09:51 Facebook

O antigo vice-Presidente dos Estados Unidos e Prémio Nobel da Paz Al Gore, que tem vindo a chamar a atenção para os impactos do aquecimento global, dá esta quinta-feira uma conferência no Porto sobre o clima.

No último dia da conferência "Climate Change Leadership Porto - Soluções para a Indústria do Vinho", Al Gore vai falar durante uma hora sobre o tema "Protocolo Porto - Um caso de otimismo na crise do clima".

Ao longo do dia serão debatidos temas como a sustentabilidade, biodiversidade e gestão de solos, com participantes do Chile, Arábia Saudita e França.

"Roteiro da neutralidade de carbono", será o tema da intervenção que estará a cargo do ministro do Ambiente, João Matos Fernandes.

No primeiro dia da conferência (quarta-feira), o diretor-geral da Organização Internacional da Vinha e do Vinho, Pau Roca, abordou o papel da entidade com os vários governos mundiais, num discurso em que apelou contra a "atitude negativa" no combate às alterações climáticas.

"Temos de encontrar a oportunidade que as alterações climáticas nos trazem. Nós [indústria do vinho] nunca estivemos em negação, sempre avisamos que havia alterações climáticas. Temos uma grande oportunidade, porque somos muito sensíveis a esta realidade. No contexto global, acho que somos a porta de entrada de uma grande mudança na economia", afirmou.

No mesmo sentido, Margareth Henriquez, presidente e CEO da KRUG, defendeu que tem de haver "um movimento coletivo de mudança" nas empresas e isso tem "de partir da liderança na empresa". A responsável abordou ainda os problemas verificados na Argentina, como o aumento de temperatura e a falta de água.