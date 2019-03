Circulação restabelecida na Rua da Alegria após incêndio em restaurante

Hoje às 20:35 Facebook

Twitter

Partilhar

Um incêndio num restaurante da Rua da Alegria, no Porto, obrigou ao corte de trânsito, perto do cruzamento com a Rua de Latino Coelho, ao início da noite deste sábado. Os bombeiros ainda estão no local.

Ao JN, fonte do Batalhão de Sapadores Bombeiros referiu que o fogo foi prontamente dominado, encontrando-se em fase de rescaldo.

O alerta foi dado pouco depois das 19 horas e, apesar da rapidez com que os bombeiros atuaram, as operações ainda decorrem porque as chamas danificaram o teto falso e há perigo de reacendimento, devido à natureza dos materiais.

Além dos Sapadores, foram acionados os Bombeiros Voluntários do Porto e a PSP.