Circulação na ponte Luiz I fechada a peões este domingo à noite

A circulação na ponte Luiz I vai estar totalmente cortada devido ao lançamento do fogo-de-artifício na noite de São João. No tabuleiro superior, o corte é mais prolongado.

Segundo a empresa Metro do Porto, o tabuleiro superior da ponte Luiz I vai estar cortado à circulação de pessoas entre as 20 horas deste domingo, dia 23, e as seis horas de segunda-feira, dia 24.

Como o metro, cuja circulação na ponte está suspensa durante 10 dias, para reparação de uma avaria, também não está a usar aquela travessia, o tabuleiro superior da Ponte Luiz I vai estar totalmente cortado.

No tabuleiro inferior, segundo informações da PSP, prevê-se que a circulação de pessoas seja interdita entre as 23.30 horas deste domingo (23) e uma hora da madrugada de segunda-feira (24).

Em comunicado, a PSP diz que vai estar especialmente atenta aos dois tipos de crimes mais comuns nesta noite, furto de carteiras e em interior de veículos, e aproveita para deixar algumas recomendações de segurança a todos os que vão sair para festejar o São João.

A saber: a utilização preferencial de transportes públicos; a adoção de medidas de autoproteção, que passa por gestos simples como transportar a carteira ou o telemóvel nos bolsos da frente das calças ou nos bolsos interiores do casaco, transportar a mala fechada e junto à parte frontal do corpo, não ostentar objetos valiosos ou elevadas quantias monetárias e manter-se vigilante quando a afluência de pessoas for maior.

Para ser vítima de outros dos crimes típicos da noite, a PSP aconselha automobilistas e passageiros a não deixar objetos de valor no interior de veículos.