Circulação na rotunda da Boavista condicionada até 27 de janeiro

Hoje às 17:27 Facebook

Twitter

Partilhar

Mais de 200 árvores da rotunda da Boavista, no Porto, três em risco de queda, vão ser intervencionadas, numa operação que vai durar cerca de 14 dias e que vai limitar a circulação no local, anunciou a autarquia esta sexta-feira.

Segundo a Câmara do Porto, "do acervo arbóreo da rotunda da Boavista [Praça de Mouzinho de Albuquerque], serão trabalhados 207 exemplares, dos quais se destacam 204 para criteriosa poda de manutenção/segurança e os restantes três que se encontram em condição de elevada fragilidade e consequente risco de queda".

No texto publicado esta sexta-feira no site do município, a autarquia explica que o abate destas três árvores - um carvalho americano e dois liquidâmbares - é "inevitável", dada a "muito fraca condição biomecânica, consequente de fortes processos de decomposição da madeira, agora bem visíveis por extensas e ativas cavidades, tanto ao nível do alto tronco, copa e colo como do sistema radicular".

A escala e especificidade de trabalho a realizar, bem como o porte, e localização dos árvores a intervencionar, obrigam, de acordo com o município, "a uma intervenção com a duração estimada de 14 dias", que terá impacto sobre a utilização do espaço, quer em termos de passagem pedonal quer de circulação viária na rotunda, pelo menos até 27 janeiro, data em que está previsto o fim dos trabalhos.

"A decisão de intervir resulta do processo de monitorização e manutenção do arvoredo municipal que, após avaliações técnicas efetuadas recentemente, destacou a necessidade de atuação criteriosa em todos os exemplares arbóreos daquela praça", lê-se na página oficial da Câmara.

Com esta intervenção, que tem início previsto para segunda-feira, pretende-se "potenciar a qualidade e segurança dos exemplares, não só incrementando as condições de desenvolvimento, mas também minimizando os elementos atualmente reconhecidos como podendo representar risco e perigo para pessoas e bens".