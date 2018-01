Clientes fazem chegar sugestões para novo metro no Porto

CARLA SOARES Hoje às 17:11 Facebook

Twitter

Passageiros enviam opiniões e serão realizados mil inquéritos.

Os passageiros do metro do Porto estão a fazer chegar à empresa comentários sobre a composição remodelada que está a circular na linha de Gaia desde anteontem com todos os bancos encostados às laterais. Há críticas e sugestões enviadas por email ou pelas redes sociais, pedindo, por exemplo, a colocação de mais pegas. No próximo mês, serão realizados mil inquéritos aos clientes, admitindo a empresa introduzir melhorias ou alterar a configuração do protótipo no final da auscultação, altura em que decidirá se aplica o modelo aos outros veículos.

A composição remodelada, desenhada essencialmente para as linhas Violeta, que serve o aeroporto, e Amarela, entre Santo Ovídio e São João, tem mais espaço para bagagens e passageiros, mas menos lugares sentados (de 58 para 50) e obriga a utilizar sobretudo os varões junto ao teto na zona do meio, o que motivou no primeiro dia várias queixas por parte dos passageiros.

Os pontos de apoio horizontais estão colocados a 1,95 metros de altura em frente à zona das portas e a 1,90 metros nos restantes locais, como a área que fica entre as duas filas de bancos laterais. No modelo que está em teste durante três meses foram introduzidas também pegas inferiores entre alguns bancos. Os varões verticais existentes na frota tradicional mantiveram-se junto às portas.

O melhor do Jornal de Notícias no seu email Fechar Agora pode subscrever gratuitamente as nossas newsletters e receber o melhor da atualidade com a qualidade Jornal de Notícias. Subscrever

Exemplos no Mundo

No dia da viagem inaugural, nesta quarta-feira, o presidente da Metro do Porto, Jorge Delgado, procurou justificar aos clientes as alterações à medida que ia recebendo queixas, alegando a necessidade de ganhar espaço para malas e passageiros e libertar a zona de entradas e saídas. Na ocasião, sustentou que o protótipo inspira-se nas soluções já adotadas em vários países, com os bancos todos encostados às laterais e virados para o meio do metro e corredores mais espaçosos.

A solução de bancos laterais é usada por exemplo em Londres (Inglaterra), Nova Iorque (EUA), Madrid (Espanha), Xangai (China) e Seul (Coreia do Sul). Porém, por exemplo no metro de Xangai os varões que existem junto ao teto têm, por sua vez, penduradas várias pegas que diminuem a altura dos apoios superiores. Noutro caso, em Londres, é possível verificar a existência de vários varões verticais ao longo do veículo e não apenas na zona das portas.