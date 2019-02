Coleção Miró ficará por 25 anos no Porto

Alfredo Teixeira Hoje às 17:08 Facebook

Twitter

Partilhar

A Câmara do Porto aprovou, esta terça-feira, os protocolos que determinam a cedência da Coleção Miró, propriedade do Estado, ao município, por um período de 25 anos.

A gestão da coleção, composta por 85 obras do pintor catalão Joan Miró (1893-1983), pertencerá à Fundação de Serralves. No entanto, cabe à Câmara do Porto pagar àquela instituição cem mil euros por ano, no apoio à conservação daquele acervo.

Recorde-se que cabe à Fundação de Serralves gerir este espólio, nomeadamente organização das exposições e o apoio financeiro da autarquia poderá ser utilizado em obras de adaptação. No entanto, ainda não está decidido se a coleção ficará em Serralves ou noutro espaço da cidade.