Colisão entre camião e dois ligeiros causa um morto na Ponte da Arrábida

Um acidente entre um camião e dois carros causou um morto na Ponte de Arrábida, no Porto, esta quinta-feira de manhã.

O choque, entre um camião e dois carros, ocorreu à entrada do tabuleiro da ponte da Arrábida, ao quilómetro 302, no sentido Gaia-Porto, confirmou ao JN uma fonte do Comando Distrital de Operações e Socorro (CDOS) do Porto.

O alerta para o acidente foi recebido às 10.30 horas. As viaturas estão a ocupar uma das três vias da ponte, com o trânsito fortemente condicionado, especialmente no sentido Sul-Norte, enquanto decorrem os trabalhos de socorro e limpeza.

Além da vítima mortal, há a registar um ferido, que precisou de assistência médica.

Foram mobilizados para o sinistro meios dos Sapadores de Gaia, dos Bombeiros Voluntários de Coimbrões, do INEM e da GNR.