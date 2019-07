Adriana Castro e Ana Sofia Rocha Hoje às 18:13 Facebook

Uma colisão entre dois carros ao final da tarde desta quarta-feira, na Rua da Alegria, no Porto, resultou num capotamento e deixou uma pessoa ferida.

O alerta foi dado às 17.48 horas e o ferido ligeiro esteve encarcerado num dos carros, que acabou por capotar. Foi libertado pelos Sapadores do Porto, que estão no local a prestar socorro, juntamente com o INEM.

O trânsito está cortado.