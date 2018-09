Comediante Fernando Rocha é embaixador da água da Cruz Vermelha

Carla Soares Hoje às 15:58 Facebook

A nova água solidária com a marca da Cruz Vermelha começa a ser vendida na próxima segunda-feira, tendo como embaixador o humorista Fernando Rocha.

O lançamento comercial deste produto, que visa financiar projetos sociais como a construção da Unidade de Cuidados Continuados Integrados da delegação de Gondomar/Valongo, acontece depois de, em agosto, as primeiras paletes terem sido enviadas para Monchique em apoio aos bombeiros e à população afetada pelos incêndios.



Amanhã, no Dia Nacional da Água, começa a ser vendida na rede de estruturas locais da Cruz Vermelha. E, ao longo da semana, irá para várias grandes superfícies e para o pequeno comércio.



A iniciativa resultou de uma parceria com a empresa de produtos alimentares Grande Porto, SA, que está a tratar da distribuição.

A água solidária foi impulsionada pela delegação de Gondomar/Valongo, que já tem como embaixador Fernando Rocha. Agora, será rosto da água solidária. "Esta é a única água com duas funções: mata a sede e mata a fome", disse ao JN, recordando que a Cruz Vermelha não se resume ao socorrismo, mas tem outras vertentes, como o apoio alimentar às famílias. Além disso, destacou o apoio às vítimas de violência doméstica.



No final da década de 1990, foi dois anos voluntário da Cruz Vermelha em Vila de Conde e está desde a primeira hora envolvido na delegação. A sua empresa fará agora campanha pela água solidária a custo zero.