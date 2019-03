Comerciantes do Foco desesperam por investidor

Miguel Amorim Hoje às 13:02 Facebook

Há menos lojistas e os resistentes queixam-se da quebra nos negócios. Todos anseiam pela concretização de um projeto para o antigo Hotel Tivoli, que está ao abandono há vários anos.

Para os lojistas do Foco, na Boavista, a vida nunca mais foi a mesma. Desde o fecho do Hotel Tivoli, em 2007, por onde passavam várias figuras públicas, a galeria comercial perdeu movimento e glamour. Todos lembram, com nostalgia, os tempos em que o cinema e as piscinas eram uma atração e convidavam a uma visita ao local. Foram os anos de ouro.

Hoje, o panorama é bem diferente. Há lojas que resistem, apesar da quebra nos negócios, mas uma boa parte tem a porta fechada à chave. Para entrar é preciso tocar à campainha, numa medida ditada por motivos de segurança, pois a clientela, embora fiel, rareia. Em janeiro, a Sapataria Gentil, um dos estabelecimentos mais emblemáticos, fechou. Nos corredores da galeria são visíveis os sinais de degradação. A entrada para a antiga piscina interior teve de ser tapada com tijolos. Almerinda Silva, do Pronto-a-vestir Ferci, queixa-se de que, quando chove, cai água para os corredores a partir das instalações que antes acolhiam o charmoso Tivoli de cinco estrelas e que agora estão ao abandono.