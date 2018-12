Comissão pede 10 dias para concluir inquérito da Arrábida

JN Hoje às 21:40 Facebook

Após ter reunido esta terça-feira, a comissão de inquérito às construções na escarpa da Arrábida, no Porto, pediu mais 10 dias para concluir os trabalhos.

Para fundamentar esta decisão, a comissão invoca a saída do relator e o facto de um relatório ter sido sido tornado público, no passado domingo, "sem que a comissão o tivesse apreciado". Também é dito que, a não ser concedido mais tempo, não haveria "condições para elaborar o relatório e as conclusões" do inquérito às construções na Arrábida.

O documento desta terça-feira é assinado por André Noronha, da "Associação Porto o Nosso Movimento", afeto a Rui Moreira, por Rui Sá, da CDU, e por Bebiana Cunha, do PAN. PSD e PS já tinham deixado a comissão e o BE comunicou a saída esta noite.

O pedido da "prorrogação do prazo da conclusão dos trabalhos por 10 dias" é feito à Assembleia Municipal do Porto e dirigido a Miguel Pereira Leite, que preside à comissão e também é presidente da Assembleia Municipal.