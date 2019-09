Compras até ao fim da noite voltam a invadir as ruas do Porto

Hoje às 18:52 Facebook

O Porto Fashion Week's Night Out volta a sair à rua, no dia 27 de setembro, esta sexta-feira. A quinta edição do evento conta com descontos nas lojas e animação nas ruas da Baixa.

As compras ao final da noite já se tornaram habituais uma vez por ano nas cidades de Lisboa e Porto. As lojas arrastam o horário de funcionamento até às 23.30 horas e surpreendem os clientes com animação e descontos nas principais marcas de vestuário, calçado e maquilhagem.

Desde as 18.30 horas desta sexta-feira que o Porto Fashion Week's Night Out vai percorrer zonas como o Passeio dos Clérigos, a Rua do Rosário e a Rua das Flores. Para experiências ao vivo, haverá bancas de maquilhagem, manicure e cabeleireiro.

Para fugir ao trânsito da Baixa no final da semana, a organização vai disponibilizar "transfers" gratuitos para guiar os clientes pelos principais pontos do Porto Fashion Week's Night Out.