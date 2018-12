Concerto solidário apoia a Ala Pediátrica do São João

Adriana Castro Hoje às 16:51 Facebook

Twitter

Partilhar

Um concerto solidário que se realiza no próximo dia 22 de dezembro, no salão nobre da Casa do Vinho Verde, no Porto, vai reverter a favor da ala pediátrica do São João.

A iniciativa contará com a participação dos Medivoce, um "ensemble" com um pianista e três cantores formado por médicos com curso superior de Música do Conservatório.

O concerto irá dividir-se em duas sessões, às 18 e às 21.30 horas, passando pelos temas mais tradicionais da época, como "Oh Holy Night", "Silent Night", "Sleigh Ride", "The Christmas Song", "Have yourself a merry little Christmas", Let it snow" ou "Jingle Bells".

Os sons de Natal vão aliar-se a uma prova de espumantes e aguardentes, oferecida pela Comissão de Viticultura da Região dos Vinhos Verdes, para brindar à solidariedade, ao Natal e à ala pediátrica do Centro Hospitalar Universitário de São João.

Os bilhetes, de 15 euros, ficam disponíveis esta tarde na ticketline e na Casa do Vinho Verde, Rua da Restauração, nº 318​​​​, promotora do evento.