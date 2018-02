Parques concessionados rendem 62 mil euros por mês à Câmara do Porto

Tiago Rodrigues Alves Hoje às 00:40, atualizado às 00:48 Facebook

Autarquia recebe por mês 18,62 euros por cada lugar em espaços concessionados. Câmara já disse que assumirá estacionamento do Palácio.

A Câmara do Porto recebe 62 mil euros mensais pela concessão de sete parques de estacionamento públicos. Estas concessões têm, ao todo, 3 382 mil lugares, o que vale uma receita de 18,62 euros mensais por cada um. Duas das concessões terminam este ano e, em pelo menos uma delas (Palácio de Cristal), a Autarquia irá assumir a gestão. Já a concessão do estacionamento na via pública, que tem agora 7300 lugares pagos, renderá aos cofres municipais três milhões de euros anuais, a julgar pelos valores de 2017.

