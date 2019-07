Concluída a revisão técnica do projeto da Ala Pediátrica do S. João

Célia Soares Hoje às 17:33 Facebook

Twitter

Partilhar

Terminou a fase da revisão técnica do projeto de arquitetura para a nova ala pediátrica do S. João. A versão definitiva do projeto já foi remetida às empresas selecionadas pelo Centro Hospitalar de São João

Numa nota de imprensa enviada na tarde desta segunda-feira às redações, o Centro Hospitalar de São João informou que, terminada a fase da revisão técnica do projeto para a nova ala pediátrica, o projeto definitivo foi remetido às empresas selecionadas, para análise e apresentação definitiva das propostas de execução. O prazo termina no dia 29.

As 14 empresas de construção selecionadas por aquele centro hospitalar foram identificadas por um grupo de trabalho presidido por Joaquim Poça Martins, presidente do Conselho Diretivo da Ordem dos Engenheiros da região Norte.