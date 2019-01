Condicionamentos de trânsito na Rotunda da Boavista terminam esta sexta-feira

Hoje às 18:29 Facebook

Os condicionamentos de trânsito na Rotunda da Boavista, no Porto, causados por uma intervenção de segurança em cerca de duzentas árvores, terminam esta sexta-feira, apesar dos trabalhos prosseguirem no interior da praça.

De acordo com a página oficial da Câmara do Porto, apesar dos constrangimentos associados a uma operação que incluiu "intervenções de alto risco" as condições meteorológicas ajudaram, tornando possível terminar mais cedo os trabalhos da zona periférica.

Os trabalhos prosseguem agora apenas na zona interior da praça.

"A manutenção do arvoredo terá continuidade até à primeira semana de fevereiro, sem qualquer impacto sobre o trânsito viário e mantendo somente os condicionamentos de circulação pedonal junto a cada uma das áreas interiores que vai sendo intervencionada", lê-se no texto publicado hoje.

A operação iniciada há duas semanas, obrigou, por razões de segurança, a um forte condicionamento de trânsito e da passagem pedonal junto a cada uma das árvores a intervir.

Segundo a autarquia, esta intervenção foi decidida na sequência de avaliações técnicas efetuadas recentemente, que permitiram constatar a necessidade de atuação criteriosa em todos os exemplares.

Neste sentido, "os trabalhos incidiram sobre 207 árvores, quase todas elas em termos de poda de manutenção/segurança", já que "apenas três exemplares apresentavam condições de elevada fragilidade e consequente risco de queda, pelo que se tornou inevitável o seu abate".

Tratava-se de um carvalho americano e dois liquidâmbares que, segundo os serviços municipais, tinham uma "muito fraca condição biomecânica, consequente de fortes processos de decomposição da madeira", já bem visível quer pelas extensas cavidades ao nível do alto tronco, da copa e do colo.

Assim, esta intervenção, afirma o município, veio minimizar os eventuais riscos para pessoas e bens

Quanto às restantes 204 árvores, esta operação vem potenciar a qualidade e segurança destes exemplares, incrementando o seu desenvolvimento e contribuindo para "o equilíbrio ambiental e paisagístico daquele jardim, em linha com a estratégia seguida pela autarquia em toda a cidade".