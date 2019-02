Confeitaria Cunha em Sá da Bandeira fechou

Miguel Amorim Hoje às 13:33 Facebook

A histórica confeitaria Cunha, na Rua de Sá da Bandeira, no Porto, fechou portas. O quarteirão onde se localiza a antiga pastelaria, e que é propriedade da sociedade Emporium, está em obras, mas o restaurante Cunha, com entrada pela Rua Guedes de Azevedo, mesmo ao lado, continuará a funcionar.

Reabriu ontem, após o encerramento durante uns dias, e o seu responsável, Fernando Ferraz, confia que ali irá permanecer por "muitos e bons anos".

De lembrar que a ameaça da Cunha ser forçada a deixar as atuais instalações, tanto o restaurante como a confeitaria, pairava desde 2017. Em novembro desse ano, mais de 2000 pessoas assinaram uma petição online contra o eventual fecho. Em dezembro, o estabelecimento entrou na listagem da Câmara do Porto para ser reconhecido ao abrigo do programa "Porto de Tradição". Hoje, Fernando Ferraz diz que essa "proteção foi conseguida".