Congresso Mundial da Diáspora no Porto para "homenagear portugueses fantásticos"

O I Congresso Mundial de Redes da Diáspora Portuguesa realiza-se no Porto a 13 e 14 de julho, para "homenagear os portugueses fantásticos espalhados pelo mundo" naquela cidade, anunciou hoje o secretário de Estado das Comunidades.

"Temos várias centenas de convidados, que correspondem às lideranças de todas as redes da diáspora, desde as de associativismo, ciência e conhecimento, economia e desenvolvimento ou cidadania. Existem 5,6 milhões de portugueses e luso-descendentes presentes em 178 países e vamos homenagear estes portugueses fantásticos que temos pelo mundo na cidade do Porto", afirmou José Luís Carneiro, em declarações à Lusa após a assinatura do protocolo de colaboração com a autarquia portuense para a realização do congresso.

Para o governante, o primeiro encontro mundial da diáspora portuguesa "não podia encontrar melhor local", por ser do Porto o "responsável pela primeira circunavegação em termos globais", Fernão de Magalhães, e porque a cidade é "reconhecida em todo o mundo", despertando "um brilho no olhar não apenas nos lusodescendentes, mas também nas comunidades de acolhimento".

De acordo com o secretário de Estado, o objetivo do congresso, que se vai realizar na sede da Ordem dos Técnicos Oficiais de Contas, é avaliar o trabalho das várias redes no apoio à cultura, à ciência e conhecimento, dos eleitos e dos empreendedores na diáspora.

"Além de avaliar o trabalho, pretende-se, também, ter uma leitura prospetiva de futuro", acrescentou, referindo-se ao evento que vai ter informações e inscrições abertas no Portal das Comunidades.

José Luís Carneiro destacou ainda o "contributo da diáspora para a internacionalização da cultura, da língua e da economia do país".

"Trata-se de um ativo estratégico da afirmação de Portugal no mundo. Daí ser visto como uma das nossas prioridades estratégicas", disse.

O secretário de Estado notou também que, nos últimos dez anos, "os maiores países onde cresceram as exportações" portuguesas foram aqueles onde também "têm crescido os fluxos migratórios" nacionais.

Carneiro indicou ainda que, dos 20 milhões de turistas que Portugal recebeu nos últimos três anos, "25% tem ascendentes portugueses".

O presidente da Câmara do Porto, Rui Moreira, destacou a diáspora como "um ativo enorme de um país pequeno".

"De uma raiz muito pequena, conseguiu-se uma árvore muito grande e é bom que tratemos dos seus frutos", afirmou.