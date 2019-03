Isabel Peixoto Hoje às 00:00 Facebook

Estudantes de várias partes do Mundo participam na 12.ª edição da conferência que, no Porto, simula o modelo de funcionamento das Nações Unidas. Têm entre 13 e 18 anos e levam os trabalhos muito a sério.

Tivesse o Porto uma 1.ª Avenida, como Nova Iorque, e a semelhança seria maior. Há delegados, há comités, há gravatas e fatos, saltos altos também, organização e, sobretudo, um conhecimento invulgar para miúdos com idades entre os 13 e os 18 anos. A conferência que simula o funcionamento das Nações Unidas reúne alunos de 50 nacionalidades para debater grandes temas da atualidade.

Já se nota em Miguel o ar de saudade. É a segunda vez e também a última que participa numa iniciativa destas, porque está quase a entrar na universidade. Por isso, antes de voltar para Madrid, onde nasceu depois de os pais terem deixado o Ribatejo, tencionava dar a conhecer aos seus colegas a francesinha, que classifica como "uma obra de arte".

O jantar em torno daquele que é um dos ícones da gastronomia portuense foi a forma que Miguel encontrou para selar a participação na 12.ª edição do OPOMUN (Oporto Model United Nations), que termina neste sábado num hotel da Boavista. Depois de ter estado em Haia, no ano passado, o luso-espanhol confessou-se impressionado com a organização da versão do Porto, a cargo do Colégio Luso Internacional. "Isto é mesmo a sério", refere, admirado com o facto de até haver seguranças.

A regulação dos media ou o impacto dos países produtores de petróleo na economia mundial estão entre os temas a que o estudante de Madrid se dedica, no âmbito do comité do G20, como representante da Turquia. Nesse grupo de trabalho está também Alba Mori, que vive em Itália mas assume a função de delegada da Arábia Saudita.



Alba admite que a conferência "é um método para aprender a falar em público", sobretudo diante de pessoas que não conhece. "Melhorar como pessoa" é outro ganho que espera obter. Para Iga Pietrzak, polaca que vive há dez anos no Algarve, o melhor da conferência são os valores incutidos nos jovens. "Tenho oportunidade de aprender sobre conflitos mundiais e problemas que o Mundo tem de combater", acrescenta a delegada que representa o Irão e a Colômbia junto do Tribunal Internacional de Justiça.



O nível de seriedade é impressionante. Pedro Pereira, professor no Luso Internacional e coordenador da conferência, sublinha ao JN que a iniciativa permite aos estudantes trabalhar "um conjunto de competências", como a oratória, o trabalho colaborativo, a resiliência e a criatividade, que considera "o pináculo do OPOMUN".

A organização, que os participantes tanto elogiaram, é da responsabilidade dos alunos finalistas do colégio, que começaram os preparativos em junho. Pedro Pereira refere que, para eles, "o maior desafio é o planeamento de toda a logística que envolve uma iniciativa com esta dimensão".

Desta vez, as conclusões da conferência deverão chegar a António Guterres, o "inquilino" do grande edifício espelhado da 1.ª Avenida de Nova Iorque. "É nossa intenção dar a conhecer o resultado ao secretário-geral da ONU, para ele conhecer as reflexões e as propostas que estes jovens conceberam para problemas complexos do Mundo", conclui o responsável.