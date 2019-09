Estaleiro para construção da nova ala pediátrica condiciona trânsito no S. João

Marisa Silva Hoje às 11:32 Facebook

As obras de construção da nova ala pediátrica vão condicionar, a partir de quarta-feira, a circulação rodoviária dentro do Hospital de S. João, no Porto. O estaleiro deverá ser montado na próxima semana.

De acordo com a unidade hospitalar, a entrada de acesso à Casa Ronal McDonal, ao serviço de Imunohemoterapia e à porta poente do hospital passará a ser feito apenas num sentido, com saída obrigatória "na outra extremidade do perímetro do hospital, junto ao Hospital de Dia e ao Campus de S. João", para a Rua Dr. Plácido Costa, no Porto. É ainda proibido inverter o sentido da marcha.

As alterações não vão ter qualquer impacto no número de lugares de estacionamento disponíveis.

Tal como o JN avançou, a administração do S. João prevê assinar o auto de consignação da obra da nova ala pediátrica ainda este mês, prevendo-se que a montagem do estaleiro se inicie já na próxima semana.

A construção da nova Pediatria, ambicionada há vários anos por profissionais e utentes do S. João, permitirá criar 98 camas para o internamento pediátrico. A ala vai acolher seis especialidades, além do serviço de urgência: neonatologia, medicina intensiva, oncologia, cardiologia, cirurgia e a primeira unidade de queimados pediátricos do Norte.

Até lá, os serviços de pediatria encontram-se dispersos. Alguns estão alojados no núcleo central do S. João, enquanto outros permanecem num edifício de alvenaria, no exterior do hospital. Os contentores, que ao longo de quase uma década abrigaram crianças e jovens, foram desmontados em julho. Custavam quase 100 mil euros/ano.