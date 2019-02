Coordenador metropolitano no Grande Porto exige carta branca para não se demitir

Carla Soares Hoje às 16:19 Facebook

O coordenador dos transportes na Área Metropolitana do Porto (AMP), Marco Martins, exige "carta branca para trabalhar" e não se demitir deste cargo, no âmbito das alterações impostas na Invicta aos autocarros. E remete a decisão sobre a sua saída para a próxima reunião do Conselho Metropolitano, no final deste mês.

"Considerando o pedido de vários colegas presidentes de câmara, incluindo do próprio presidente da AMP [Eduardo Vítor Rodrigues], deixo a decisão de demissão para o coletivo na próxima reunião do Conselho Metropolitano, desde que me sejam dadas condições e carta branca para trabalhar", declarou esta sexta-feira o autarca de Gondomar ao JN.

Exige ainda que sejam "repostas as condições de trabalho" que teve quando coordenou "processos como o alargamento de linhas do Andante, a descentralização da STCP ou, mais recentemente, para ajudar Matosinhos a resolver o conflito" dos transportes no concelho, devido aos problemas verificados com a operação da Resende. "Além disso, quero ter a garantia de poder evitar que venham a existir discrepâncias entre Lisboa e Porto no passe único", acrescentou o coordenador metropolitano dos transportes.

Esta posição surge no âmbito das alterações aos terminais das linhas urbanas de autocarro para os operadores privados, que a Câmara do Porto transferiu do centro para o Dragão. Apesar das exceções anunciadas, de deixar as linhas 70, 69 e 55 parar no Campo 24 de Agosto, os autarcas estão longe de estarem satisfeitos. Recorde-se que Gondomar, Valongo e Paredes mantiveram quinta-feira a ameaça de deixar o concurso global, exigindo que todos os operadores possam ir ao centro do Porto, com terminais definitivos. A partir de segunda-feira, também está previsto que as linhas 27, da Gondomarense, e 5, da Albano Esteves Martins (parte de Paços de Ferreira) possam ir para o Campo 24 de Agosto, mas os operadores preferem esperar para ver.

Esta semana, Rui Moreira garantiu que iria rever e reorganizar a oferta de linhas no Campo 24 de Agosto. E juntou à lista as linhas 27 e 5, conforme noticiou o JN. No início da reunião, assumiu uma posição de rutura, comunicando a suspensão da delegação de competências na AMP na área dos transportes, assumindo a Câmara a gestão, o planeamento e a fiscalização, através da Polícia Municipal.

