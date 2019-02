Hoje às 15:58 Facebook

O cadáver de um homem com cerca de 50 anos foi encontrado no rio Douro, perto da Avenida Gustavo Eiffel, no Porto, esta terça-feira, disse fonte dos Bombeiros Sapadores do Porto.

De acordo com a mesma fonte, o alerta foi dado pela Polícia Marítima cerca das 12.54 horas e o corpo foi retirado da água pelos bombeiros e transportado para o hospital.

Até ao momento, ainda não são conhecidas as causas, nem para que hospital foi transportada a vítima.