Corrida de S. Silvestre corta ruas da Baixa do Porto no sábado

A Corrida de S. Silvestre, que se realiza neste sábado, a partir das 18 horas, vai condicionar e cortar o trânsito em várias ruas do centro do Porto.

São esperados milhares de participantes na prova, que terá início (18 horas) e chegada à Avenida dos Aliados, junto à Câmara do Porto.

Depois dos Aliados, os atletas vão subir pelas ruas de D. João IV e da Alegria até ao Marquês, seguem para a Praça da República, Boavista (rotunda) e voltam à Baixa. No interior desse perímetro, vai ser proibido o trânsito (exceto transportes públicos), entre as 14 horas de sábado e as duas da manhã de domingo.

Mas haverá outras artérias na envolvente que também terão cortes de trânsito temporários das 17 às 21 horas de sábado.

A Corrida de S. Silvestre, com 10 quilómetros, juntará milhares de atletas (até um número máximo de 10 mil). Caso o limite de inscrições não tenha sido atingido, ainda é possível participar na prova. As inscrições de última hora (quinta, sexta e sábado) custam 20 euros. Podem ser feitas no Centro Comercial Alameda, nas Antas.

Além da corrida principal, o programa inclui uma minicorrida/caminhada de cinco quilómetros, destinada a todas as faixas etárias e sem fins competitivos. Neste caso, o limite de participantes é de cinco mil e as inscrições de última hora custam 10 euros. Todas as informações sobre a prova estão disponíveis no site.

As restrições de trânsito também podem ser consultadas no site da Câmara.