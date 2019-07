Cratera em D. João I revolta moradores e comerciantes

Miguel Amorim Hoje às 14:26 Facebook

Twitter

Partilhar

O tempo passa, nada acontece no quarteirão de D. João I, localizado no centro do Porto, agora transformado num enorme buraco, e o sentimento geral é de estupefação, misturado com alguma revolta.

A obra no empreendimento Bonjardim City Block, nos terrenos da antiga Casa Forte, parou há cerca de um ano e as reações seguem num sentido crítico: os comerciantes da zona dizem que o impasse é mau para os negócios e os moradores falam em insegurança, sobretudo à noite.

Há um ano, no gaveto emparedado pelas ruas de Sá da Bandeira e do Bonjardim, e pela Travessa e Rua Formosa, a empreitada decorria a todo o vapor, mas, subitamente, os trabalhos foram interrompidos e o que está à vista, por trás da vedação, é uma grande cratera com cerca de 15 metros de profundidade.