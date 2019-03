Crescem prejuízos causados por obras nos prédios vizinhos

Adriana Castro Hoje às 09:50 Facebook

Maria Odete é mais uma na lista dos moradores que se dizem afetados por obras dos prédios vizinhos. A idosa mora na Rua de Camões, no Porto, há 85 anos, e queixa-se de que a empreitada ao lado está, aos poucos, a danificar-lhe a casa.

Há humidade e água a infiltrar-se nas paredes, que começam já a descascar. A moradia centenária foi construída pelos avós de Maria Odete, que agora receia ter de assistir à degradação daquela que é a sua casa de família.

Para Albano Ribeiro, presidente do Sindicato da Construção Civil do Norte, o aparecimento constante de infiltrações em prédios da cidade está relacionado com a falta de isolamento durante as obras de reabilitação dos edifícios. "Quando uma casa é demolida, tem de haver um escoramento, tanto para evitar a entrada de água nas moradias vizinhas, como uma estrutura em ferro para suportar as paredes laterais onde está a ser reabilitado o prédio", explica, apontando o dedo aos empresários. "Uma grande parte da reabilitação urbana em todo o país não está a ser feita por empresas idóneas. São angariadores de mão de obra (...) que não têm qualificação em termos técnicos ou profissionais", acrescenta o sindicalista.