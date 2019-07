Menina de seis anos sobrevive a afogamento em condomínio privado no Porto

Rita Salcedas e Marisa Silva Hoje às 10:23, atualizado às 11:18 Facebook

Twitter

Partilhar

Uma menina de seis anos foi vítima de afogamento, no domingo de manhã, na piscina de casa, num condomínio privado em Paranhos, Porto.

De acordo com o gabinete de comunicação do INEM, o incidente ocorreu cerca das 8 horas de domingo, num prédio habitacional da rua Professor Joaquim Bastos, na freguesia de Paranhos. O instituto mobilizou para o local uma ambulância de emergência médica e uma VMER do Hospital de Santo António.

Segundo a PSP, foi o pai da menina que a retirou da água e chamou o socorro. A vítima foi transportada para o hospital de S. João. O JN está a tentar apurar o estado de saúde da criança.