Pediatria do S. João deixa contentores até final de junho

Até ao final de junho, toda a pediatria do Hospital de S. João, no Porto, vai deixar os contentores. As crianças vão ser transferidas para a zona de alvenaria das instalações provisórias, num edifício exterior ao hospital.

"A parte pediátrica que está no exterior [do edifício principal do S. João] tem uma área de contentores e uma área de alvenaria. A partir de 30 de junho só ficará a funcionar a área de alvenaria, com o internamento pediátrico", afirmou Filomena Cardoso, enfermeira diretora do Hospital de S. João.

De acordo com a responsável, a mudança é possível graças à transferência da pediatria oncológica para o edifício central, realizada esta sexta-feira de manhã.

O novo espaço para crianças com cancro, instalado no primeiro piso do hospital até estar concluída a construção da nova ala pediátrica, conta com oito quartos e casas de banho privativas. As paredes, pintadas de azul, foram decoradas com desenhos infantis. O interior dos quartos está equipado com um cadeirão, uma cama e um televisor. Há ainda gabinetes médicos e duas salas: uma para crianças e outra para pais. Estão previstos 400 internamentos por ano no serviço.

"É um dia especial. Trata-se de um ambiente com condições em termos de pressão nos quartos, de forma a prevenir as situações de infeção nas crianças imunodeprimidas", explicou Filomena Cardoso, uma das 13 enfermeiras afetas à pediatria oncológica, que conta ainda com oito médicos.

Para a enfermeira, uma das mais valias da mudança é o fim do transporte entre os contentores e o núcleo central do hospital. "[Nos contentores] nunca esteve em causa os cuidados às crianças, mas a situação exigiu da nossa parte mais cuidado e atenção. Até termos a ala pediátrica, temos que melhorar aquilo que é transitório", disse Filomena Cardoso, explicando que a transferência foi possível graças à reorganização de serviços, após as obras nos pisos sete e oito.

"Este piso estava ocupado com a oncologia de adultos, portanto já está preparado para a patologia", considerou Filomena Cardoso.

Há dez anos que o hospital tem um projeto para construir uma ala pediátrica, mas desde então o serviço tem sido prestado em contentores.