Extinto incêndio num prédio em zona de diversão noturna do Porto

Um curto-circuito no quadro elétrico terá contribuído para um incêndio na Champanheria, no Largo Mompilher, no Porto, motivou o corte das ruas adjacentes àquela zona de diversão noturna.

Fonte policial disse ao JN que um curto-circuito esteve na origem do incêndio que deflagrou na Champanheria da Baixa, pouco antes das 21 horas desta sexta-feira.

Os Sapadores do Porto foram ativados às 20.52 horas. Mobilizaram 12 operacionais e três viaturas. Menos de uma hora depois, o fogo foi dado como extinto.

Segundo Alberto Oliveira, subchefe dos Sapadores do Porto, o incêndio "deflagrou no teto por cima do balcão" da Champanherie. O fumo subiu para os andares superiores, que são de habitação, e foram evacuados por precaução.

Apesar de, aparentemente, não haver estragos nas habitações por cima do foco de incêndio, os moradores vão ter de aguardar para saber se podem regressar a casa.

O incêndio motivou o corte da rua de Ricardo Jorge e da rua da Picaria, complicando bastante o trânsito nos acessos à Baixa.

A Champanheria da Baixa é um vários espaços de diversão noturna que funcionam no quarteirão entre a rua do Almada (nascente), e a rua das Oliveiras (poente) e uma zona muito procurada para jantar ou beber um copo, que se estende, para sul, até aos Clérigos.