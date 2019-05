De porta em porta para descobrir os idosos isolados no Porto

Alfredo Teixeira Hoje às 14:21 Facebook

Conhecer todos os idosos que vivem sozinhos na parte mais antiga da cidade é o objetivo do programa "Com esta Junta, Só, Não!", da responsabilidade da União de Freguesias do Centro Histórico do Porto que arrancou ontem na zona de Miragaia e do Carregal.

A intervenção surge na sequência de incêndios que vitimaram idosos sozinhos, de casos de pessoas que foram encontradas sem vida após vários dias e das situações de ameaças devido à pressão imobiliária.

O trabalho é feito porta a porta. Albina Selgrais tem 84 anos e vive há 52 num 2.º andar junto à capela de São José das Taipas. Está sozinha desde janeiro, altura em que perdeu o marido que contava 96 anos. Passa os dias sozinha, mas "fala com as vizinhas". Não tem família e reside a escassos metros da casa onde nasceu Almeida Garrett, que ardeu no passado sábado. "Foi uma coisa pavorosa! Um horror!", recorda. Nessa noite ligou para uma pessoa amiga da família que morava numa habitação contígua e só ficou "descansada quando soube que ela estava bem".