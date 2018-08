Deputado Miguel Santos também disputa distrital do PSD/Porto

Carla Soares 14 Maio 2018 às 20:48 Facebook



Miguel Santos, deputado e atual vice-presidente da Distrital do PSD/Porto, anunciou, esta segunda-feira, à tarde, que é candidato à liderança desta estrutura.

O anúncio, confirmado pelo próprio ao JN, foi feito por Miguel Santos durante uma reunião alargada da Comissão Política Distrital, no mesmo dia em que Alberto Santos, ex-autarca de Penafiel, revelou que também é candidato.

O advogado, de 47 anos, que já foi vereador de Valongo e membro da Comissão Política Nacional com Pedro Passos Coelho, explicou, ao JN, as razões que levam a avançar. "Prendem-se com a minha capacidade e experiência, motivação e confiança de que posso dar um contributo para credibilizar a ação política, mobilizar o partido no apoio ao presidente do PSD para ganhar eleições e com isto terminar este ciclo de Esquerda abrindo uma alternativa credível protagonizada pelo PSD e por Rui Rio", declarou.

Miguel Santos promete, assim, apoio ao novo líder, desvalorizando o facto de ter apoiado a candidatura de Pedro Santana Lopes.

O candidato à Distrital promete também dar prioridade à "planificação e preparação dos próximos combates autárquicos no distrito".

A candidatura de Miguel Santos, número dois de Bragança Fernandes, que garantiu esta segunda-feira não ser recandidato, é, desta forma, a terceira a ser anunciada publicamente, depois de Rui Nunes e Alberto Santos.