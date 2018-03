Derrame de gasóleo provoca acidente com oito viaturas no Porto

Marisa Silva Hoje às 11:28 Facebook

O derrame de gasóleo do depósito de um autocarro turístico provocou, esta quinta-feira de manhã, um acidente envolvendo oito viaturas, na rua da Restauração, no Porto.

Ao que o JN apurou no local, o autocarro estava a fazer uma manobra que provocou a rutura do depósito de combustível.

A zona ficou rapidamente coberta com o gasóleo derramado e piso muito escorregadio. As viaturas que por ali passavam começaram a deslizar e o incidente provocou várias colisões, envolvendo oito viaturas, incluindo carros que estavam estacionados.

Do acidente não resultaram vítimas.

O trânsito na zona, junto à entrada das Urgências do Hospital de Santo António, está condicionado.

Os Sapadores Bombeiros do Porto estão no local a fazer trabalhos de limpeza da via.