Desafio: Francisco comprava 240 fichas de matrecos com 120 euros

Abílio Ribeiro Hoje às 17:33 Facebook

Twitter

Partilhar

Francisco Couto, de 18 anos, foi o vencedor do concurso "O que farias com 120 €?" lançado pela Metro do Porto. Fez um vídeo que conseguiu 28 mil visualizações e ganhou um smartphone.

240 fichas para jogar matrecos, 200 cartões Andante, 120 lanches no café do metro, 60 "spinners", 24 t-shirts da Primark, 12 bolas de futebol, seis bifes do redondo, dois pares de sapatilhas ou o pagamento de uma multa de metro. Foram várias as opções apontadas por Francisco para gastar os tais 120 euros. E era esse precisamente o desafio lançado pelo concurso do Metro do Porto. Os participantes tinham de gravar um vídeo em que explicavam o que fariam com 120 euros, o valor da coima para quem viaja sem título no metro.

"Decidi participar e mostrar a importância de validar o título de transporte. Sinto-me muito feliz por ganhar este primeiro prémio", afirmou.

"Já ando no metro há mais cinco anos e foi a primeira vez que eles tomaram esta iniciativa. Deviam dar continuidade a este tipo de concurso", acrescentou Francisco.

O prémio foi entregue nesta quinta-feira à tarde, em Matosinhos, numa loja da Phone House, parceira da iniciativa.

Paulo Sá, responsável do apoio ao cliente da Metro do Porto, apontou que o principal objetivo do concurso foi "alertar e educar as pessoas para a importância de validar e acabar com o sentido de impunidade de quem não cumpre".

A iniciativa contou com mais de 100 participantes.