Desalojados há um mês por queda de grua no Porto ainda sem casa

Os cinco jovens que ficaram desalojados no dia 10 de fevereiro após a queda de uma grua que destruiu uma habitação na Rua da Torrinha, no Porto, continuam sem casa.

Depois de terem ficado num alojamento local na mesma rua até quarta-feira passada, estão agora a viver de favor em casa de amigos ou familiares. "É um sofá aqui e outro ali. É complicado andarmos sempre de malas às costas", desabafou Tânia Correia.

De acordo com os jovens, terá havido um acordo com a construtora responsável pela obra em que a grua iria trabalhar: a senhoria pagava os primeiros três dias e a empresa - Domingos & David Maia - assumiria o resto. "Mas o advogado aconselhou-os a não fazerem isso porque estariam a assumir a culpa", contou Tânia Correia, de 30 anos. Marta Mayer, outra desalojada, acrescentou que a preocupação maior tem sido sempre a construção do prédio.