Descida no Bonfim foi pista de corrida de rolamentos

Há mais de meio século, José Alberto Sousa deixou as brincadeiras com carrinhos de rolamentos para trabalhar e ajudar em casa. Tinha 10 anos. Mas a "paixão de menino" manteve-se. Aos 60 anos, voltou a dedicar-se a um sonho antigo: construir carrinhos de rolamentos e participar em corridas nacionais.

Este sábado, na rua de Bessa Pinto, no Porto, foi um dos 35 pilotos inscritos na 3.ª Corrida de Rolamentos do Bonfim, organizada pela Junta de Freguesia. "Quando fui trabalhar, os meus brinquedos acabaram-se. A minha mãe nas férias da escola metia-me a trabalhar com uns tios na agricultura e eu, para conseguir escapar, pegava-me com o meu primo e eles mandavam-me embora", contou.

Tenho cinco carroças e só no ano passado ganhei sete prémios

A competir há cerca de três anos, José Alberto Sousa já perdeu a conta ao número de troféus que recebeu. A maioria são atribuídos aos carros "diferentes e originais" que constrói. "Tenho cinco carroças e só no ano passado ganhei sete prémios com elas. Inspiro-me nos filmes dos cowboys e é sempre um sucesso", disse.

Para a construção dos carros, José Alberto Sousa confessa não gastar dinheiro. "A gente, entre amigos, consegue sempre arranjar um bocado de madeira e outros materiais em segunda mão", explicou.

Para Duarte Cruz, de 11 anos, esta é foi segunda competição. Estreou-se há um mês em Ermesinde, Valongo, e garante que "as corridas de rolamentos são para continuar". "A primeira vez que fiz um carrinho foi na escola com madeira, uma corda para conduzir e pneus para travar. Como gostei da adrenalina quis continuar", revelou. A mãe, Marta Silva, é a assistente: ajuda a carregar o carro e observa atentamente o percurso feito pelo filho. Ao JN contou que, em criança, nunca se sentou num carrinho de rolamentos. "Acho que vou começar agora. Já que venho com ele participo também", brincou.

É uma reta grande e a gente gosta de curvas e perigo

Entre homens, as cunhadas Paula Sousa, de 51 anos, e Manuela Pinto, de 54 anos, destacam-se. "Somos as únicas mulheres", lamentaram. Começaram a competir há quatro anos, por influência do marido e do irmão, respetivamente. "Faltam aqui mulheres e isso é um bocado triste. Temos de mostrar que somos tão capazes de fazer estas coisas como os homens", salientou Manuela, acrescentando: "Há homens que também têm medo. Eu, por exemplo, gosto mesmo disto. A minha filha até diz que eu sou maluca, mas a verdade é que fazemos amizades muito boas nestas corridas e não pensamos em mais nada", referiu Manuela Pinto.

Da corrida, Manuela só tem uma crítica: "é uma reta grande e a gente gosta de curvas e perigo". "Amanhã vamos a uma corrida em Vila das Alves. São 1100 metros numa rua muito estreita, com curvas apertadas e com o rio logo após as curvas", concluiu.