Despejada de casa municipal por causa de filho traficante

Tiago Rodrigues Alves Hoje às 10:31 Facebook

Twitter

Partilhar

A Câmara do Porto pôs fim a um contrato de arrendamento apoiado, no Bairro de Francos, após um elemento do agregado familiar, que pagava 11,40 euros de renda por um T4, ter sido condenado por tráfico de droga.

A arrendatária, mãe do traficante, contestou a decisão mas o Tribunal Central Administrativo (TCA) Norte confirmou-a no passado mês de junho. A família tem agora de abandonar a casa municipal.

O despacho de resolução por "utilização do locado contrária à lei, à ordem pública ou aos bons costumes" foi assinado pelo presidente do Conselho de Administração da Domus Social, Fernando Paulo, a 1 de agosto de 2017. A decisão baseou-se num acórdão que deu como provado que "o agregado permitiu" que a casa "fosse usada para o tráfico de droga, nomeadamente para armazenamento do grosso do estupefaciente que se destinava à venda".

No acórdão de 27 de fevereiro de 2015, transitado em julgado em maio do mesmo ano, o filho da inquilina, com 29 anos e a alcunha de "Loira", foi condenado a uma pena de dois anos e meio de prisão, suspensa, por tráfico de estupefacientes. Trabalhava para um dos maiores traficantes de droga do Porto, Pedro Cardoso, o "Bicho".

"Loira" e outro membro do gangue do Bairro de Francos tinham como tarefa principal guardar o grosso das drogas em casa. Depois, levavam-na até à residência de outro traficante, que a distribuía. Mediante indicações, "Loira" também vendia diretamente a consumidores, entregando o valor das vendas. Por estas tarefas, era pago.

Ler mais na edição impressa ou e-paper