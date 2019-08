JN Hoje às 13:48 Facebook

O despiste de um motociclo, esta quarta-feira, levou ao corte da VCI, no sentido norte-sul, junto à saída da Areosa, ao início da tarde desta quarta-feira.

Vários meios de socorro estiveram no local a dar assistência ao condutor do motociclo, que ficou ferido no despiste.