Um despiste seguido de um capotamento, na Ponte do Freixo, está a condicionar, ao início da tarde desta sexta-feira, o trânsito no sentido Gaia/ Porto.

Há registo de uma pessoa encarcerada com ferimentos ligeiros e derrame de combustível na via.

O acidente, junto à entrada da rotunda do Freixo, ocorreu por volta das 14.20 horas.

O Batalhão de Sapadores Bombeiros do Porto estão no local a fazer limpeza do pavimento. Os Sapadores de Gaia também estiveram no local.